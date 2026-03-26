Quem é Noelia Castillo, espanhola que morreu após ser autorizada a passar por eutanásia

Noelia Castillo solicitou à Justiça o acesso à morte assistida. Reprodução / Antena 3 / YouTube

Noelia Castillo, 25 anos, morreu nesta quinta-feira (26) depois de obter uma autorização para passar por uma eutanásia após quase dois anos de disputa na Justiça. A informação é do jornal El País. A espanhola sofria de um quadro de paraplegia.

A autorização para a morte assistida de Noelia veio com a aprovação de todas as instâncias da Justiça da Espanha, e a rejeição de um último recurso no Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Conforme o jornal El Mundo, Noelia sofreu uma lesão medular grave e completa depois de uma tentativa de suicídio em 4 de outubro de 2022. Noelia teria tentado tirar a própria vida após ser vítima de uma agressão sexual coletiva.

Desde a tentativa de suicídio, a jovem perdeu os movimentos da cintura para baixo e passou a lidar com fortes dores neuropáticas.

Dois anos depois do episódio, Noelia solicitou à Justiça o acesso à morte assistida. Ela alegou que sofria de depressão e convivia com sofrimento físico constante.

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Órgãos médicos aprovaram o pedido que foi validado pela Comissão de Garantia e Avaliação da Catalunha, concluindo que a jovem cumpria todos os requisitos legais para a ação.

Decisões judiciais

A aprovação foi contestada pelo pai da jovem, apoiado pela organização Abogados Cristianos. A contestação levou a uma série de recursos judiciais e adiou o procedimento por quase dois anos, até que a Justiça da Catalunha validou o pedido de Noelia.

Em entrevista ao Antena 3, a última que Noelia deu antes de morrer, ela falou sobre a contestação de seu pai:

— Meu pai me disse que não viria à eutanásia, nem ao enterro e que não queria saber mais nada de mim. Que para ele eu estava morta — afirmou.

Noelia teria respondido ao pai que a situação "não era um jogo". No entanto, segundo ela, ele não a escutou.

— A mim também dói — disse Noelia.

O Tribunal Supremo embasou a decisão da Justiça e considerou que a oposição do pai não poderia impedir o acesso ao direito da morte assistida.

O Tribunal Constitucional rejeitou o último recurso contra a eutanásia no país ao não identificar que o pedido violava direitos fundamentais. Além disso, em Estrasburgo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos negou um pedido para suspender o procedimento, em uma decisão judicial tomada em março deste ano.

Noelia não compartilhou publicamente o processo vivido nos últimos anos. Ela assumiu uma postura reservada em suas redes sociais. No Facebook, a última atividade de sua conta é em 2015, quando ela ainda era adolescente.

Sobre a autorização judicial para o acesso à morte assistida, Noelia afirmou na entrevista: