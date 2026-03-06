Fernanda Arantes relatou o episódio de xenofobia que sofreu no aeroporto. Reprodução / @afernandaarantes / Instagram

A humorista brasileira Fernanda Arantes contou que sofreu preconceito por parte de uma funcionária da companhia aérea Lufthansa no aeroporto de Berlim, na Alemanha. Fernanda tentava embarcar para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na terça-feira (3), quando o episódio ocorreu.

Na ocasião, Fernanda tentava pagar por uma mala extra antes do voo. Ela chegou ao aeroporto duas horas antes do embarque e não conseguiu concluir o pagamento da bagagem adicional pela internet. A humorista foi receber atendimento quando a funcionária a constrangeu ao insultá-la.

O que aconteceu

Segundo o relato da humorista em seu Instagram (veja abaixo), Fernanda estava na fila da classe econômica quando foi chamada por uma funcionária que atendia a primeira classe. A humorista tentou falar em alemão para se comunicar com a mulher, mas teve dificuldades para se expressar e perguntou se a conversa poderia ser em inglês.

A funcionária não quis. Segundo Fernanda, a mulher disse que "já está falando alemão até agora, agora vai falar alemão".

A humorista pediu ajuda para resolver o pagamento da mala, mas a funcionária respondeu que aquilo não era "seu trabalho". Em seguida, disse que Fernanda deveria "estar grata" por estar sendo atendida por alguém que trabalha no balcão da primeira classe.

A situação piorou quando a mulher viu que o passaporte de Fernanda era brasileiro.

No relato, Fernanda disse que a funcionária viu o passaporte e falou "eu não vou mais te atender, pode voltar para o seu lugar".

A frase assume um tom de duplo sentido, significando tanto que Fernanda deveria voltar à fila da classe econômica, quanto para o Brasil.

A humorista retornou para a fila da classe econômica e contou que a funcionária ainda gritou com ela e fez outros comentários xenofóbicos, mandando-a "se enxergar e voltar para o seu lugar" mais uma vez.

O que disse a Lufthansa

Em outro vídeo publicado no Instagram, Fernanda revelou a resposta enviada a ela por e-mail pela Lufthansa. A empresa teria escrito que levaria o relato "com muita seriedade", que entrou em contato com o gerente do aeroporto para investigar o caso e que não tolera nenhuma forma de preconceito.

A empresa também explicou que a dificuldade de Fernanda para comprar a bagagem extra aconteceu porque o produto seria vendido com antecedência apenas pela internet, e que a compra no balcão do check-in teria uma tarifa diferente.

No vídeo, a humorista critica o conteúdo da resposta, afirmando que a empresa não lamentou o episódio de preconceito em si, apenas o relato feito pela humorista.

Em relação ao destino da funcionária, a Lufthansa afirmou que "em respeito à privacidade de todas as pessoas envolvidas, tratamos reclamações dessa natureza diretamente com as mesmas, que serão atualizadas conforme as apurações são completadas."

Fernanda lamentou que a Lufthansa não se retratou publicamente, apesar de ter sido humilhada. "Pelo jeito, só europeu tem direito à privacidade", ironizou.

A empresa também ofereceu uma compensação de 300 euros para Fernanda, como "gesto de boa vontade".

"Nós não estamos à venda. Eu vou falar do que vocês fizeram sim. Por mim e por todos os outros que passam isso diariamente", respondeu.

Em nota ao g1, a Lufthansa afirmou que sabe sobre a situação envolvendo Fernanda Arantes e que entrou em contato com ela diretamente.

Quem é Fernanda Arantes

Segundo definição de seu site oficial, Fernanda é atriz, roteirista, comediante e veterinária.

Ela atua no teatro desde os quinze anos e, em 2018, passou a se apresentar no stand up comedy. Atualmente, ela mora na Alemanha e levou o espetáculo para a Europa.

Em suas redes sociais, ela produz conteúdo semanal de humor sobre a vida do imigrante brasileiro. Somando Instagram e TikTok, Fernanda tem quase 2 milhões de seguidores.

A humorista estará no Brasil entre março e abril para apresentar seu primeiro show solo, o Errei, fui filhote, onde aborda a mudança de país, a vida de casada e os acontecimentos no mundo.