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Quem é a humorista brasileira que diz ter sido vítima de preconceito no aeroporto de Berlim

Incidente aconteceu quando Fernanda Arantes tentava embarcar para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na terça-feira

Zero Hora

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