Quatro ambulâncias de serviço comunitário judaico são incendiadas no norte de Londres

Quatro ambulâncias pertencentes a uma organização de atendimento emergencial ligada à comunidade judaica foram incendiadas no bairro de Londres, no Reino Unido, nesta segunda-feira (23). O caso está sendo tratado pelas autoridades como um possível crime de ódio de caráter antissemita.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, os veículos estavam estacionados em Golders Green, área que abriga uma grande população judaica, quando foram atingidos pelo incêndio.

Equipes de emergência foram acionadas e iniciaram imediatamente a investigação para identificar os responsáveis, conforme o g1.

A London Fire Brigade informou que cilindros de gás presentes nas ambulâncias explodiram durante o incêndio, o que provocou danos em janelas de um prédio residencial próximo. Apesar da gravidade do episódio, não houve registro de feridos.

Os veículos pertenciam à Hatzola Northwest, entidade voluntária e sem fins lucrativos que oferece atendimento médico de emergência gratuito à comunidade judaica local. Como medida de segurança, moradores de residências próximas foram temporariamente retirados de suas casas durante o combate às chamas.

Segundo a superintendente Sarah Jackson, o caso gerou preocupação entre os moradores da região e reforço no policiamento foi determinado enquanto as investigações continuam. Até o momento, ninguém havia sido preso.

O episódio ocorre em um contexto de aumento de incidentes antissemitas no Reino Unido desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, no fim de 2023.