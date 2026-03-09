Putin: rota pelo Estreito de Ormuz está agora virtualmente fechada

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda, 9, que a guerra com o Irã desencadeou uma crise energética global e alertou que a produção de petróleo dependente do transporte pelo Estreito de Ormuz pode em breve ser completamente interrompida, colocando como prazo o próximo mês. "Esta rota agora está virtualmente fechada", apontou. Em uma reunião televisionada, o líder disse que, por sua vez, que a Rússia está pronta para fornecer petróleo e gás à Europa.