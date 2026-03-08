Vitória estava na Inglaterra desde janeiro, com objetivos acadêmicos. @vitoriafbarreto _ / Instagram / Reprodução

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30 anos, está desaparecida desde o dia 3 de março na Inglaterra. O caso mobiliza autoridades internacionais e causa preocupação entre amigos e familiares. As informações são do g1 e da Agência Brasil.

Com trajetória profissional marcada pelo trabalho acadêmico e por iniciativas de impacto social, a brasileira estava no país desde janeiro. Segundo amigas, Vitória foi vista pela última vez após sair do campus da Universidade de Essex, perto de Londres, e pegar um ônibus em direção à região de docas da cidade de Brightlingsea.

O trajeto foi identificado por câmeras de segurança, que registraram sua movimentação antes de ela desaparecer. As imagens ainda não foram disponibilizadas à família e aos amigos, segundo Fernanda Silvestre — amiga que também é psicóloga e mora com Vitória em Fortaleza.

No mesmo dia, Fernanda recebeu no celular um alerta de emergência enviado pelo iPhone de Vitória, já que os aparelhos estavam pareados. O último sinal de localização do telefone indicou que ela estava no mar, o que aumentou a preocupação de familiares e amigos.

— O último sinal de localização do iPhone dela indicou uma posição no mar, o que levanta uma preocupação muito grande de possível sequestro relacionado a tráfico humano — declarou.

A polícia local e a Embaixada do Brasil no Reino Unido já foram acionadas.

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Investigação

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que acompanha o desaparecimento da brasileira por meio do Consulado Geral do Brasil em Londres. De acordo com a pasta, a representação diplomática mantém contato tanto com as autoridades britânicas quanto com a família, prestando assistência consular.

Em nota divulgada na última quinta-feira (5), o ministério também ressaltou que a atuação segue a legislação brasileira e as normas internacionais. Por questões de privacidade, porém, não são divulgados detalhes sobre casos individuais de assistência a brasileiros no exterior.

Segundo a polícia, Vitória vestia um casaco escuro, suéter azul de gola alta, calça jeans clara e tênis preto. Ela também carregava uma bolsa branca de ombro com a frase "People over profit". As autoridades orientam que qualquer pessoa no país que tenha informações sobre a brasileira entre em contato pelo número 999.

Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Ceará manifestou solidariedade à família, amigos e colegas de Vitória. A entidade destacou que a psicóloga atua no Projeto 4 Varas, iniciativa reconhecida nacionalmente pelas práticas comunitárias e pela promoção do cuidado em saúde mental.

"Neste momento de apreensão, o conselho se une em apoio à família e às pessoas próximas, na esperança de que a profissional seja encontrada em segurança. Também reforça a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas."

Quem é Vitória Figueiredo Barreto

Formada em Psicologia Integrativa pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Vitória Figueiredo Barreto é poliglota e possui especializações em Terapia Familiar Sistêmica e Constelação pelo Instituto Militão, além de atuar como capelã pela CETEB. As informações constam em seu perfil profissional nas redes sociais, onde reúne mais de 2 mil seguidores.

Nas plataformas, a psicóloga também compartilha momentos da rotina de trabalho, viagens e lazer. Sua trajetória é marcada por iniciativas voltadas à comunidade. Como terapeuta sistêmica integrativa, é instrutora certificada e professora de Terapia Comunitária Integrativa (TCI) e de Técnicas de Resgate da Autoestima (TRA) pelo MISMEC 4 Varas, ministrando capacitações reconhecidas no Brasil e no exterior.