Próximo porta-aviões da França se chamará 'França Livre', diz Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (18) que o próximo porta-aviões de seu exército, que será o maior navio de guerra da Europa, se chamará "La France Libre" ("A França Livre").
Este navio substituirá o único porta-aviões da França, o Charles de Gaulle, e seu nome faz referência ao movimento de resistência liderado pelo general contra a ocupação nazista da França durante a Segunda Guerra Mundial.
A previsão é que o porta-aviões entre em serviço em 2038.
"Eu queria que nosso futuro porta-aviões seguisse os passos do general de Gaulle. Sua vida, seu destino", disse Macron em um estaleiro na cidade de Indret, no oeste da França.
