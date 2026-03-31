Príncipe Harry e Elton John exigem inenização 'substancial' do Daily Mail

Os advogados do príncipe Harry e de outras seis celebridades, incluindo o cantor Elton John, buscam indenizações substanciais do Daily Mail por invasão de privacidade em um julgamento que termina nesta terça-feira(31) em Londres.

Os autores da ação, que também inclui a atriz britânica Elizabeth Hurley, acusam a Associated Newspapers Ltd (ANL), proprietária do Daily Mail e do Mail on Sunday, de obter informações sobre eles ilegalmente, principalmente por meio de detetives particulares.

Durante o julgamento, que começou em janeiro no Tribunal Superior de Londres e deve chegar a uma decisão nas próximas semanas, os autores prestaram depoimentos carregados de emoção. Os sete acusam os tabloides de grampear conversas privadas e mentir para obter informações médicas.

"Solicito ao tribunal que conceda indenizações substanciais a cada um dos autores da ação pelo uso indevido de informações privadas", afirmaram seus advogados em suas alegações finais.

Este caso é o mais recente de uma série de batalhas judiciais contra os tabloides travadas pelo príncipe Harry, de 41 anos, que se afastou dos deveres reais em 2020 e se mudou para os Estados Unidos.

- Ações "monstruosas" -

Harry, que vive na Califórnia com sua esposa Meghan e seus dois filhos, culpa os paparazzi pela morte de sua mãe, Diana, em 1997, em Paris.

Em janeiro, durante os primeiros dias do julgamento, Harry acusou os tabloides de tornarem a vida de sua esposa "um verdadeiro inferno". Quando Meghan passou a ser alvo de ataques "persistentes" e artigos "às vezes racistas", Harry começou a considerar tomar medidas contra a imprensa.

"Estou determinado a responsabilizar as pessoas pelo bem de todos. Acredito que seja de interesse público", declarou ele no julgamento.

O príncipe também disse que as intrusões dos jornais em sua vida privada o deixaram "extremamente paranoico".

Liz Hurley também se emocionou durante seu depoimento ao acusar os tabloides de instalarem microfones nas janelas de sua casa. Ela chamou suas ações de "monstruosas".

Elton John também expressou sua indignação, condenando as violações "hediondas" de sua privacidade por essas publicações, que são acusadas, entre outras coisas, de acessar dados médicos relacionados ao nascimento de seu filho, Zachary.

Além de Harry, Liz Hurley, Elton John e seu marido, David Furnish, os outros três autores da ação são a atriz Sadie Frost, a ativista dos direitos civis Doreen Lawrence e o ex-político do Partido Liberal Democrata, Simon Hughes.