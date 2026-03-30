Primeiros pagamentos a seguranças devem reduzir caos em aeroportos dos EUA

O tumulto nos aeroportos dos Estados Unidos deve diminuir esta semana após o presidente Donald Trump ordenar o pagamento aos agentes de segurança, em meio à paralisação parcial do governo.

O financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) expirou em 14 de fevereiro devido a um impasse orçamentário no Congresso relacionado às controversas operações migratórias do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), muito questionadas pela oposição democrata.

Desde então, milhares de funcionários federais foram colocados em licença sem vencimentos, enquanto outros trabalham sem receber.

Os voos foram fortemente afetados, e os passageiros têm esperado por horas nos controles de segurança devido às altas taxas de licenças e pedidos de demissão na Administração de Segurança no Transporte (TSA).

Na sexta-feira, Trump assinou um decreto para garantir que os agentes da TSA recebam seus salários, contornando o poder do Congresso sobre o orçamento.

Nesta segunda-feira, o sindicato que representa os trabalhadores federais disse que os pagamentos haviam começado a chegar.

"Eles não receberam todo o salário atrasado, mas começaram a ver seus pagamentos", disse Johnny Jones, dirigente do sindicato de funcionários públicos (AFGE).

A interrupção do financiamento do DHS completou 45 dias, um recorde nos Estados Unidos, embora as paralisações do governo geralmente afetem segmentos mais amplos da força de trabalho federal.

A paralisação, no entanto, deve se estender. Membros do Congresso iniciaram um recesso de duas semanas depois de não conseguirem pôr fim ao "shutdown" na sexta-feira.

No Senado, legisladores de ambos os partidos aprovaram o financiamento para todas as agências do DHS, exceto o ICE e a Alfândega e Proteção de Fronteira (CBP).

Os republicanos na Câmara dos Representantes rejeitaram o texto aprovado pelo Senado, reafirmando seu apoio ao ICE e à CBP e aprovando um projeto de lei que financiaria todo o DHS por 60 dias, dando tempo para continuar as negociações com os democratas.