Presidente interina da Venezuela troca ministro da Defesa de Maduro por outro linha-dura

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta quarta-feira (18) uma grande reformulação em seu gabinete, com a nomeação de um novo ministro da Defesa para substituir o general Vladimir Padrino López, que havia sido um grande apoiador nas Forças Armadas do ex-presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez anunciou a transição em seu canal no Telegram, dizendo que a nomeação do general Gustavo González López para o cargo entrou em vigor imediatamente. Ela também agradeceu a Padrino López por sua "lealdade à Pátria" e expressou confiança em seus papéis futuros.

O anúncio ocorre mais de 10 semanas depois da mandatária ter se tornado chefe de Estado interina, após a operação militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro que capturou Maduro para levá-lo a julgamento nos EUA por acusações de tráfico de drogas.

Desde então, o governo Trump intensificou a pressão sobre os leais a Maduro que atualmente governam o país latino.

O general González López tem ampla experiência em inteligência e foi alvo de sanções dos EUA por seu papel na repressão a protestos de rua em 2014. Desde 6 de janeiro, quando Rodríguez reorganizou sua equipe de segurança, ele vinha atuando como comandante-geral da guarda de honra presidencial e chefe da temida agência de contrainteligência militar.

Padrino López foi um dos ministros que mais tempo permaneceu no gabinete desde que Maduro assumiu o cargo em 2013 e um dos ministros da Defesa mais longevos do país, após sua nomeação em 2014. Fonte: Associated Press.