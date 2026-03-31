Irã diz que pode encerrar guerra se suas garantias forem atendidas

Guerra foi iniciada em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel contra o Irã. ATTA KENARE / AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta terça-feira (31) que o país não busca prolongar o conflito e está disposto a encerrá-lo, desde que haja garantias contra novas agressões. A declaração foi feita em conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Segundo o dirigente, o país foi alvo de ataques durante negociações com os Estados Unidos, o que, segundo ele, evidencia que Washington "não acredita na diplomacia".

Em comunicado enviado via Telegram, Pezeshkian disse que Teerã participou das tratativas "de forma sincera e construtiva", mas foi atacado duas vezes durante o processo. Para o iraniano, a ofensiva demonstra que os EUA buscam impor seus interesses pela força.

O presidente também criticou duramente a União Europeia (UE), classificando como "lamentável" o silêncio do bloco diante das ações de EUA e Israel. Segundo ele, a postura europeia contradiz os princípios de defesa dos direitos humanos e do direito internacional que a UE afirma sustentar.

Pezeshkian reiterou que o Irã tem direito à legítima defesa e acusou países vizinhos de permitirem o uso de bases americanas para ataques, sem cumprir suas responsabilidades internacionais. Ele acrescentou que o Estreito de Ormuz está fechado a embarcações de países considerados agressores e alertou que "qualquer intervenção, sob qualquer pretexto, terá consequências perigosas".

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António Costa declarou que a Europa não apoia a agressão contra o Irã e defendeu a resolução do conflito por meio de negociações, ressaltando a preocupação com os impactos globais da guerra.

Na tarde desta terça, pela primeira vez desde o início da guerra, os militares americanos começaram a sobrevoar o território iraniano com bombardeiros B-52.

Semana decisiva

Mais cedo, em coletiva de imprensa, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os próximos dias serão decisivos para a guerra no Oriente Médio e que o Irã fará um acordo "se for sábio".

Hegseth também destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, está disposto a fazer um acordo e que o Irã já conhece os termos da proposta.

— Se o Irã não estiver disposto, então o Departamento de Guerra continuará com ainda mais intensidade — disse o secretário, ao utilizar o nome oficial da pasta.

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Segundo ele, nas últimas 24 horas, o Irã disparou o menor número de mísseis e drones desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

O chefe do Pentágono afirmou que o encerramento da guerra "será uma decisão exclusiva" de Trump, quando os "objetivos forem concluídos".

— Temos nossos próprios objetivos e diretrizes. Temos metas militares para as quais estamos caminhando e aspectos que analisamos — disse.

Liberação do Estreito de Ormuz

Minutos antes da entrevista coletiva, Trump afirmou que os países que dependem do petróleo que passa pelo Estreito de Ormuz devem agir para garantir o abastecimento.