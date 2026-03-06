Presidente do Irã diz que 'alguns países' iniciaram esforços de mediação para guerra

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta sexta-feira (6) que "alguns países" iniciaram esforços de mediação para o conflito no Oriente Médio. Em mensagem enviada via Telegram, ele não especificou as nações envolvidas.

"Sejamos claros: estamos comprometidos com a paz duradoura na região, mas não hesitaremos em defender a dignidade e a soberania de nossa nação", escreveu.