Presidente da Venezuela visitará a Colômbia em 13 de março em sua primeira viagem internacional

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá na Colômbia com seu par Gustavo Petro em 13 de março em sua primeira viagem internacional como mandatária, disse à AFP uma fonte da Presidência colombiana.

Respaldada por Washington, Rodríguez realizará sua primeira saída da Venezuela após a queda de Nicolás Maduro, antigo aliado de Petro antes de sua captura e prisão pelos Estados Unidos durante uma operação militar em 3 de janeiro em Caracas.

A reunião será na parte colombiana da fronteira com a Venezuela, perto da cidade de Cúcuta, segundo a presidência.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um acordo com Rodríguez para permitir a entrada de empresas americanas para explorar e controlar o petróleo venezuelano, em meio a uma forte pressão sobre Caracas.

Trump elogia o "grande trabalho" de Rodríguez, que deu uma reviravolta nas combalidas relações com Washington.

Petro, entretanto, expressou repetidamente sua intenção de mediar uma transição democrática no país vizinho, que não tem data prevista para novas eleições.

Antes da queda de Maduro, delegados dos governos da Colômbia e da Venezuela se reuniam com frequência com esse objetivo, disse nos últimos dias à AFP uma fonte da Chancelaria.

Os países compartilham uma porosa fronteira de 2.200 quilômetros sacudida por diversos grupos armados, que competem e se enfrentam pelas lucrativas rendas do narcotráfico, do contrabando e da mineração ilegal.