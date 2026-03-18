Presidente da Venezuela destitui Vladimir Padrino do cargo de ministro da Defesa

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, destituiu nesta quarta-feira (18) o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, que esteve à frente das Forças Armadas chavistas durante mais de uma década.

Rodríguez assumiu funções temporárias após a queda de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro. Os militares, pilar do chavismo, expressaram-lhe seu apoio irrestrito e absoluta "lealdade" na ausência do líder de esquerda.

Padrino, de 62 anos, estava no cargo desde 2014 e era considerado a peça de Maduro dentro da cúpula militar.

"Agradecemos ao G/J (general em chefe, ndr) Vladimir Padrino López por sua entrega, sua lealdade à Pátria e por ter sido, durante todos estes anos, o primeiro soldado na defesa de nosso país", escreveu Rodríguez no Telegram.

"Estamos certos de que assumirá com o mesmo compromisso e honra as novas responsabilidades que lhe serão confiadas", acrescentou, sem detalhá-las.

A presidente interina também nomeou para chefiar o Ministério da Defesa Gustavo González López, que foi designado poucos dias após a queda de Maduro como chefe da guarda presidencial e da temida direção de contrainteligência.

Além das armas, os militares na Venezuela controlam empresas de mineração, petróleo e distribuição de alimentos, assim como as aduanas e importantes ministérios, em meio a numerosas denúncias de abusos e corrupção.