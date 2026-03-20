Presidente da Venezuela anuncia mudança no comando militar

A presidente interina da Venezuela substituiu na quinta-feira (19) os integrantes do alto comando militar, um dia após a destituição do ministro da Defesa, como parte das mudanças iniciadas após a captura de Nicolás Maduro em uma intervenção dos Estados Unidos.

As mudanças incluem o general Domingo Hernández Lares, segundo no comando das Forças Armadas, que será substituído pelo major-general Rafael Prieto Martínez, até agora inspetor-geral das Forças Armadas.

"Anuncio ao país a nomeação dos integrantes do Alto Comando Militar renovado que acompanharão o ministro do Poder Popular para a Defesa, GJ. Gustavo González López", escreveu a mandatária Delcy Rodríguez em suas contas nas redes sociais.

González López substituiu o general Vladimir Padrino, um fiel aliado de Maduro que era titular do Ministério da Defesa desde 2014, um recorde de permanência no cargo.

Antes de sua nomeação como ministro, González López havia sido designado em janeiro por Rodríguez para comandar a guarda presidencial e também dirigia a temida agência de contrainteligência militar DGCIM.

Rodríguez, que assumiu a presidência interina com a queda de Maduro no início de janeiro, governa sob pressão dos Estados Unidos, país com o qual retomou relações.

Em suas primeiras semanas como governante, ela promoveu uma reforma da lei de hidrocarbonetos para abrir o setor de petróleo às empresas estrangeiras, assim como uma lei de anistia para os presos políticos.

As Forças Armadas declararam apoio a Delcy Rodríguez e às suas novas medidas de governo, com as quais a presidente interina reverteu muitas políticas aplicadas pelo chavismo nas últimas duas décadas.