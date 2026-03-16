Presidente alemão pede fim da guerra no Oriente Médio para evitar consequências 'desastrosas'

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu nesta segunda-feira (16), durante uma visita oficial ao Panamá, que se ponha fim à guerra no Oriente Médio para evitar uma escalada cujas consequências seriam "desastrosas".

O Irã advertiu nesta segunda-feira que está preparado para continuar a guerra e levá-la "tão longe quanto for necessário", enquanto os Estados Unidos pressionam as grandes potências para que os ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz, crucial para o trânsito de petróleo.

"O Irã possui uma ampla capacidade para perturbar o Estreito de Ormuz por um longo período utilizando meios militares relativamente simples. Portanto, devemos pôr fim aos combates o quanto antes e, sobretudo, trabalhar para conseguir isso com todas as partes envolvidas", disse Steinmeier em entrevista coletiva ao lado do presidente panamenho, José Raúl Mulino.

"Uma maior escalada do conflito, da qual vimos numerosos sinais nos últimos dias, seria igualmente desastrosa", acrescentou o presidente alemão, que iniciou nesta segunda-feira uma viagem que também o levará à Guatemala e ao México.

Na última sexta-feira, o chefe do governo da Alemanha, Friedrich Merz, também havia pedido que a guerra terminasse "o mais rápido possível", já que o conflito "não beneficia ninguém e prejudica economicamente muitos, inclusive nós".

No Panamá, Steinmeier afirmou que vê a situação com "grande preocupação" e declarou que "esta guerra começou sobre bases duvidosas" do direito internacional.