Premiê espanhol acusa Trump de jogar 'roleta russa' com destino de milhões de pessoas

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, respondeu nesta quarta-feira, 4, às críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a decisão de Madri de não permitir que aviões americanos usem bases espanholas para atacar o Irã.

"É assim que começam as grandes catástrofes da humanidade. Você não pode jogar roleta russa com o destino de milhões", afirmou Sánchez em pronunciamento nacional televisionado.

Durante a fala, o premiê reforçou a posição de seu governo em relação à guerra no Oriente Médio. "Não vamos ser cúmplices de algo que seja prejudicial ao mundo nem contrário aos nossos valores e interesses simplesmente para evitar represálias de alguém", disse, em referência às ameaças comerciais de Trump.

A tensão diplomática começou após o presidente americano criticar a Espanha durante reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, na terça-feira (3). Trump chegou a ameaçar cortar relações comerciais com Madri por não permitir o uso das bases espanholas para operações militares.

"Algumas nações europeias têm sido úteis, outras não. A Alemanha tem sido incrível. ... Outros países, como a Espanha, são terríveis. Eu falei para encerrar todos os acordos com a Espanha", declarou.

O presidente americano também criticou o país por não cumprir a meta de elevar os gastos com defesa a 5% do PIB, conforme pedido aos aliados da Otan. "E agora a Espanha disse que não podemos utilizar suas bases. Podemos voar para lá, ninguém vai dizer que não pode, mas eles foram muito pouco amigáveis. A Espanha não tem nada que precisamos, a não ser um grande povo, mas eles não têm uma grande liderança", completou.