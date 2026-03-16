Prefeitos dos EUA se opõem a centros de dados, enquanto cresce reação contra IA

Pensava-se que os centros de dados seriam um benefício. Mas em várias cidades dos Estados Unidos, cada vez mais prefeitos os tratam como um problema.

Com a temporada de eleições de meio de mandato se aproximando, a promessa das grandes empresas de tecnologia de uma onda de empregos e isenções fiscais deu lugar aos discursos sobre turbinas de gás contaminantes, redes elétricas sobrecarregadas e a crescente sensação de que a revolução da IA está sendo construída às custas dos cidadãos comuns.

O assunto ganhou tanta importância que chegou à Casa Branca, onde o presidente Donald Trump reuniu neste mês as grandes empresas de tecnologia para exigir que assumam o custo exorbitante de alimentar os novos centros de dados que estão surgindo em comunidades de todo o país.

"A maioria das conversas tem sido: 'esse é o futuro, esse é o desenvolvimento econômico, temos que ir tão longe e rápido quanto pudermos", disse à AFP Tim Kelly, prefeito de Chattanooga, no Tennessee, durante a conferência South by Southwest (SXSW) em Austin, Texas.

"Não diria que estou necessariamente em desacordo com isso, mas acredito que agora começa a ficar interessante", acrescentou.

Na mente de muitos paira a xAI, empresa de Elon Musk que chegou mais longe em uma velocidade vertiginosa, construindo infraestrutura de IA em Memphis e no vizinho Mississípi.

Para atender às suas enormes demandas de energia, a xAI tem operado pelo menos 18 turbinas de gás metano no centro sul de Memphis - muitas vezes sem permissão -, e é acusada de emitir contaminantes em bairros de maioria da população negra, já afetados pela contaminação industrial.

Essa semana, o regulador ambiental do Mississípi deu sinal verde para uma usina de geradores de gás, mesmo com a grande resistência local.

Microsoft, Google, Meta e Amazon também percorrem o país em busca de locais onde possam erguer essas enormes estruturas de concreto sem janelas, impulsionadas pelas insaciáveis necessidades da Inteligência Artificial.

Phoenix se transformou em um destino cobiçado graças aos generosos incentivos fiscais, à baixa regulamentação e à construção de novas fábricas de semicondutores.

Mas a prefeita Kate Gallego afirma que a população local está cansada de ver a multiplicação dos centros de dados em suas comunidades, pressionando ainda mais os abastecimentos de água e eletricidade que já estão no limite.

Os prefeitos advertem que o problema dos centros de dados está se transformando em um símbolo das crescentes dúvidas dos americanos sobre a IA.

Uma pesquisa da NBC News publicada este mês revelou que 57% dos eleitores registrados consideram que os riscos da IA superam seus benefícios, contra apenas 34% com opinião contrária.