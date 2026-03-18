Prédio desaba após ser atingido por mísseis israelenses em Beirute

Um prédio desabou após ser atingido por mísseis em Beirute, no Líbano, nesta quarta-feira, 18, em meio a ataques israelenses ao país durante a madrugada. Imagens registraram o momento em que o edifício localizado no bairro de Bachoura é atingido. Em poucos segundos, o prédio desaba e a área é tomada por uma nuvem de fumaça.

Segundo moradores e socorristas, os ataques israelenses contra o centro de Beirute, alguns sem aviso prévio, destruíram a ilusão de áreas seguras na capital. "Não há segurança. Continuaremos expostos a isso. Beirute não é diferente (de outras áreas)", disse o morador da região Hassan Jaber. "Que Deus nos proteja", completou.

O Ministério da Saúde libanês afirmou na manhã desta quarta-feira que os ataques nos bairros de Basta e Zuqaq al-Blat, no centro de Beirute, mataram pelo menos 12 pessoas e feriram 41. Ao todo, os ataques israelenses mataram 968 pessoas no país desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah em 2 de março. Entre as vítimas estão 77 mulheres, 116 crianças e 40 profissionais de saúde, além de 2.432 feridos.

Israel concentrou a maior parte dos ataques contra o grupo Hezbollah no sul do Líbano e nos subúrbios do sul de Beirute. "Hoje, Beirute não é diferente dos subúrbios do sul", disse a capitã do corpo de bombeiros, Neshat Berri, no bairro de Bachoura, onde equipes de emergência trabalhavam em meio aos escombros.

Os ataques de quarta-feira ocorrem em um momento em que o exército israelense enviou mais tropas terrestres para a fronteira com o Líbano. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que o Hezbollah estava usando as pontes sobre o rio Litani para movimentar combatentes e contrabandear armas.

Na semana passada, ataques israelenses bloquearam importantes estradas e pontes no sul do Líbano, e o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, ameaçou transformar os subúrbios do sul de Beirute em uma espécie de Gaza. O Banco Mundial estimou que a guerra anterior entre Israel e Hezbollah causou ao Líbano US$ 6,8 bilhões em danos a infraestruturas.