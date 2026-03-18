Preço do petróleo dispara após ataques a instalações de gás no Irã; bolsas caem

Os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira (18) depois que um ataque contra uma das instalações de gás do Irã reacendeu o temor de uma nova escalada contra a infraestrutura energética na região do Golfo.

Os mercados acionários caíram após um indicador de inflação dos Estados Unidos ter vindo acima do previsto, enquanto o Federal Reserve realizava uma reunião sobre taxas de juros.

Os três principais índices acionários dos Estados Unidos operavam em baixa no início da tarde, e as bolsas europeias encerraram o dia no vermelho.

"Os mercados voltaram ao modo pânico", afirmou Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

O Brent chegou a subir mais de 6%, aproximando-se dos 110 dólares por barril, depois que o Irã prometeu atacar instalações energéticas em todo o Golfo em represália ao que classificou como um ataque israelense contra uma instalação na costa do Golfo que atende a um enorme campo de gás compartilhado com o Catar.

"O risco é que uma crise no transporte de petróleo se transforme em uma crise de oferta de petróleo", destacou Brooks.

O preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, subia 1,1% por volta das 16h30 GMT de quarta-feira, alcançando 96,62 dólares por barril, após iniciar o dia com uma queda de mais de 4%.

Enquanto isso, o Brent do Mar do Norte, referência do mercado global de petróleo, avançou 4,5%, a 108,09 dólares.

Na Europa, as bolsas encerraram com perdas de 0,1% em Paris e Londres, enquanto Frankfurt recuou 1,0%.

As bolsas asiáticas fecharam a quarta-feira em alta, especialmente Seul, que avançou mais de 3% impulsionada pelo desempenho dos gigantes de semicondutores Samsung e SK Hynix.

Tóquio subiu 2,9%, enquanto também houve altas nas bolsas de Taipé, Sydney, Singapura e Wellington.