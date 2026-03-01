Mundo

Cotação internacional

Preço do petróleo dispara 13% em decorrência dos ataques dos EUA e Israel ao Irã

Barril do tipo Brent era negociado a US$ 80,20 na abertura dos mercados asiáticos. Restrição da navegação no Estreito de Ormuz é a causa da elevação do preço

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS