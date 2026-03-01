Preço do petróleo dispara 13% em decorrência dos ataques dos EUA e Israel ao Irã

Cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Ormuz. GIUSEPPE CACACE / AFP

As cotações do petróleo dispararam nas primeiras operações nos mercados asiáticos nesta segunda-feira (2) por causa da situação no Oriente Médio, após os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã, informou a Bloomberg News.

Nas primeiras operações na Ásia, o barril de tipo Brent era negociado a US$ 80,20, um aumento de 13% em relação à cotação de fechamento da sexta-feira, de US$ 72,87.

Já o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) disparou 8,25%, até alcançar US$ 72,55.

Isso representa um importante aumento do preço do Brent, a referência internacional da commodity, que já vinha incorporando gradualmente um prêmio de risco geopolítico, superando os US$ 72 na sexta-feira, bem acima dos US$ 61 do início do ano.

Com o conflito regional, o transporte marítimo através do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, está comprometido.

O estreito não está totalmente fechado. Segundo a plataforma Kpler, alguns navios chineses e iranianos puderam atravessá-lo, mas o tráfego agora é complicado.

Em teoria, os países importadores de petróleo dispõem de reservas, pois os membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) devem manter estoques suficientes para 90 dias, mas não se descarta que os preços superem os US$ 100 dólares.

Em resposta à guerra no Irã, Arábia Saudita, Rússia e outros seis integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) aumentaram neste domingo suas cotas de produção de petróleo em 206 mil barris diários para o mês de abril, um volume superior ao previsto.