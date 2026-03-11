"Praticamente não resta nada para atacar", diz Trump sobre o Irã

Trump tem enviado repetidas mensagens contraditórias sobre o calendário e os objetivos da guerra no Irã. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que "praticamente não resta nada para atacar" no Irã e que o conflito terminará "em breve", em entrevista telefônica ao site de notícias Axios.

— Assim que eu quiser que isso pare, vai parar — acrescentou Trump.

Na segunda-feira (9), após um fim de semana intenso de bombardeios, o republicano afirmou que o fim poderia chegar "em breve". Trump tem enviado repetidas mensagens contraditórias sobre o calendário e os objetivos da guerra. Ele enfrenta pesquisas desfavoráveis no âmbito interno e temores sobre a perturbação da economia mundial decorrente da operação americano-israelense contra o Irã.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira que "esta operação continuará sem limite de tempo, enquanto for necessário, até que alcancemos todos os objetivos". O Irã respondeu com ataques, embora muito menos intensos do que no início do conflito, e com declarações desafiadoras, após escolher um novo líder supremo, o filho de Ali Khamenei, morto em ataque em 28 de fevereiro.