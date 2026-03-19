Porta-voz de Milei sinaliza possibilidade de enviar tropas argentinas ao Oriente Médio em apoio aos EUA

Mesmo sem um pedido oficial, a sinalização reforça a disposição de Milei em alinhar-se a Trump. NDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O governo de Javier Milei confirmou a possibilidade do envio de tropas argentinas ao Oriente Médio para apoiar os Estados Unidos em conflito com o Irã. A declaração foi feita pelo porta-voz da presidência da Argentina, Javier Lanari, em entrevista ao jornal El Mundo nesta quarta-feira (18).

— Se os Estados Unidos solicitarem, sim. Qualquer tipo de ajuda que considerarem necessária será fornecida — afirmou Lanari.

Mesmo sem um pedido oficial por parte dos EUA, a sinalização reforça a disposição de Milei em alinhar-se a Trump, em meio ao endurecimento da postura argentina em relação ao Irã e ao seu apoio explícito a Israel. As informações são do g1.

Nos últimos dias, a Argentina oficializou sua saída da Organização Mundial da Saúde (OMS), seguindo a mesma decisão tomada pelos EUA em janeiro, e voltou a classificar o Irã como "inimigo".

— A Argentina combate o terrorismo e defende a liberdade. Israel é um aliado estratégico do nosso país — declarou Milei durante cerimônia que marcou os 34 anos do atentado à embaixada de Israel em Buenos Aires.