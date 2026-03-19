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Porta-voz de Milei sinaliza possibilidade de enviar tropas argentinas ao Oriente Médio em apoio aos EUA

Sinalização do governo Milei ocorre após saída da OMS e reforça o alinhamento argentino aos Estados Unidos e Israel

Zero Hora

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