Polícia francesa impede suspeita de atentado com bomba perto do Bank of America em Paris

A polícia francesa impediu um possível atentado com bomba nas proximidades de um prédio do Bank of America em Paris, informaram autoridades neste sábado (28). Um suspeito foi detido e outro conseguiu fugir.

O escritório nacional antiterrorismo da França (PNAT) informou à Associated Press que abriu investigação por suspeita de crimes ligados ao terrorismo. Entre as acusações estão tentativa de destruição por meio de fogo ou substância perigosa, fabricação de artefato incendiário ou explosivo e posse e transporte desses dispositivos com intenção de causar danos. Uma pessoa foi colocada sob custódia policial.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que a ação rápida da polícia evitou um ataque. "Parabéns à intervenção rápida de uma unidade da polícia de Paris, que permitiu impedir durante a noite um ato violento de natureza terrorista", disse. Segundo ele, o nível de alerta segue elevado. "A vigilância permanece em nível muito alto. Saúdo todas as forças de segurança e de inteligência, totalmente mobilizadas sob minha autoridade no atual contexto internacional."

De acordo com a rádio RTL, citando fontes policiais, o caso ocorreu na madrugada de sábado, quando agentes avistaram dois suspeitos com uma sacola próxima ao edifício no 8º distrito da capital francesa. Um deles tentava acionar um dispositivo com um isqueiro, enquanto o outro conseguiu escapar. A polícia de Paris não comentou o episódio.

Em meio ao aumento das tensões após o início do conflito envolvendo o Irã, autoridades francesas reforçaram a segurança de possíveis alvos, incluindo locais ligados a interesses dos Estados Unidos e à comunidade judaica. Fonte: Associated Press