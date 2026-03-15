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Guerra no Oriente Médio
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"Podemos atingi-la mais algumas vezes só por diversão": Trump intensifica ataques a Ilha de Kharg

Local é responsável por 90% da exportação iraniana. Já o Irã, bloqueia Estreito de Ormuz, rota estratégica para o fornecimento global de petróleo

Zero Hora

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