Petróleo segue em alta diante da falta de acordo sobre o Irã

As cotações do petróleo avançaram nesta sexta-feira (27), pela segunda sessão consecutiva, em um mercado preocupado com o prolongamento da guerra no Oriente Médio, sem um avanço diplomático tangível.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres com prazo de entrega em maio, encerrou o dia com alta de 4,22%, a 112,57 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), se aproximou da marca dos 100 dólares ao fechar em 99,64, um avanço de 5,46%.

A decisão do presidente Donald Trump de adiar por mais dez dias seu ultimato para a reabertura do Estreito de Ormuz não bastou para acalmar os operadores do mercado.

"Significa que vai haver dez dias adicionais de perturbações no Oriente Médio" para a circulação de petróleo e seus derivados, comentou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Para que os preços voltem a cair, é necessário encontrar uma saída para o conflito", estimou Lipow. "E nem mesmo que haja um cessar-fogo há certeza de que o Irã permitirá a passagem de petróleo pelo Estreito de Ormuz", acrescentou.

Se a situação permanecer assim por várias semanas, o analista prevê que o WTI se aproxime dos 120 dólares.

"Sem o controle militar total do estreito por parte dos americanos, o Irã leva vantagem nesta guerra, e o balanço dos riscos prenuncia uma deterioração", alertam os especialistas do banco de investimentos Brown Brothers Harriman.