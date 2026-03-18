Petróleo fecha em alta após novos ataques contra instalações no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (18), como consequência das preocupações crescentes dos investidores com os ataques à infraestrutura energética no Irã e no Catar e a paralisação do crucial Estreito de Ormuz.

O preço do petróleo Brent do Mar do Norte, referência internacional da commodity, subiu 3,83% a 107,38 dólares o barril, após iniciar a sessão no vermelho.

Seu equivalente americano, West Texas Intermediate, fechou em alta de 0,11%, a 96,32 dólares o barril.

Segundo a TV estatal iraniana, Israel e Estados Unidos atacaram a jazida South Pars/North Dome, o maior campo de gás conhecido do mundo, compartilhado pelo Irã e pelo Catar.

"Isto representa uma nova escalada: justo quando pensamos que as coisas não podiam piorar, encontram a forma de piorá-las ainda mais", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Segundo o analista, "independentemente" da magnitude dos danos causados pelo ataque, "é uma linha vermelha" para Teerã.

A TV estatal iraniana emitiu uma lista de alvos a atacar que inclui instalações de petróleo e gás em Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, afirmando que tinham se tornado alvos diretos e legítimos.

Diante dos ataques repetidos e das dificuldades para exportar, vários países decidiram reduzir sua produção, limitados por sua capacidade escassa de armazenamento.

As medidas adotadas pelos países para tentar apoiar o comércio de petróleo, como a suspensão recente de uma antiga lei marítima nos Estados Unidos, "simplesmente não são suficientes", advertiu Kilduff.

O mercado "precisa que se assegure o Estreito de Ormuz para que se possa retomar o transporte marítimo" e os preços baixem.

O contrato de futuros TTF holandês, considerado a referência europeia de gás, subiu 6,02% nesta quarta-feira, a 54,66 euros o megawatt-hora.