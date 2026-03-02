Mundo

Impacto na economia global

Após ataque do EUA ao Irã, preço do petróleo dispara e Bolsas operam em queda

Medo de interrupção no fluxo de barris e tensões em rotas estratégicas pressionam mercados. Conflito afeta o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, por onde transita quase 20% do petróleo mundial

AFP

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