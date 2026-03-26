Petróleo Brent beira os US$ 110 impulsionado por sinais contraditórios de Trump

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (26), impulsionados por sinais contraditórios do presidente Donald Trump sobre o desfecho da guerra contra o Irã e por temores de perturbações no Mar Vermelho.

O barril da referência americana West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, fechou com alta de 4,61%, a 94,48 dólares.

O Brent do Mar do Norte, para o mesmo mês, avançou 5,66% na sessão, encerrando a 108,01 dólares por barril, chegando inclusive a tocar os 110 dólares pela primeira vez desde sua queda na segunda-feira.

"O mercado dava sinais de se acalmar, favorecido pelo anúncio de que o Irã estava estudando (o plano americano), mas então o presidente Trump indicou que poderia não fazer concessões", comentou Phil Flynn, da Price Futures Group. "E os preços voltaram a subir."

"Hoje li uma notícia dizendo que estou desesperado para fechar um acordo", disse Donald Trump à margem de uma reunião de seu gabinete na Casa Branca, nesta quinta-feira. "É exatamente o contrário. Não me importa", afirmou.

Mais cedo, em sua rede social, Trump havia demonstrado certa impaciência ao alertar os líderes iranianos de que "é melhor levar isso a sério rapidamente antes que seja tarde demais".

Segundo Phil Flynn, o mercado também "ficou nervoso depois que o Irã ameaçou fechar a segunda rota mais importante do mundo" para o fluxo de petróleo.

Uma fonte militar também informou à agência Tasnim que, em caso de uma invasão terrestre, Teerã poderia abrir "uma nova frente" no estreito de Bab el-Mandeb, ponto de acesso ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez.

A região já foi alvo de ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã.