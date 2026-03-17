Petro afirma que Colômbia pode ter sido alvo de bombardeio vindo do Equador

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou que o país pode ter sido atingido por um ataque aéreo vindo do Equador, nas proximidades da fronteira entre as duas nações. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (16), durante uma reunião ministerial que tratava de temas ligados à reforma agrária.

Segundo Petro, um artefato explosivo lançado por aeronave foi localizado na área fronteiriça e ainda não foi detonado. O presidente mencionou a existência de imagens do objeto, que, na avaliação dele, deveriam ser divulgadas. Diante da situação, ele afirmou que medidas precisam ser tomadas após análise técnica do caso.

O chefe de Estado também destacou que, até o momento, não há indícios de participação de grupos armados ilegais nem de forças oficiais colombianas no episódio. Ainda assim, levantou a hipótese de que o ataque tenha origem no território equatoriano, ressalvando a necessidade de investigação detalhada. As informações são do g1.

Petro classificou o cenário como incomum e disse ter solicitado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que intermediasse um contato com o líder equatoriano, Daniel Noboa. Apesar das declarações, o colombiano ressaltou que não há interesse em uma escalada de conflito entre os países.

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