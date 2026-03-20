Pesqueiro pega fogo no Equador e familiares reportam 16 desaparecidos

Um barco pesqueiro pegou fogo em alto-mar no arquipélago de Galápagos, no Equador, e seus 16 ocupantes estavam desaparecidos, informaram familiares nesta quinta-feira (19).

A embarcação, com bandeira equatoriana, registrou um "alerta de incêndio" na última terça-feira, quando navegava perto do arquipélago, situado a 1.000 km da costa de Manta, principal porto pesqueiro do Equador, disse uma fonte da Capitania, sem comentar o destino da tripulação e dos demais ocupantes.

O barco havia zarpado de Manta em 2 de março, com 16 pessoas a bordo, e foi atacado com "armas de guerra", disse à AFP Jorge Chiriboga, advogado das famílias dos desaparecidos.

O incidente ocorreu em meio a uma ofensiva contra o narcotráfico por parte do governo equatoriano, com o apoio dos Estados Unidos. As operações se concentram na costa equatoriana, por onde saem 70% da cocaína da Colômbia e do Peru, principais produtores mundiais da droga.

Os Estados Unidos também atacam desde setembro supostas embarcações de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico oriental, com um balanço de 150 mortos.

O caso do pesqueiro "está em processo de investigação", disse à AFP a fonte da Capitania de Manta.

Nesta quinta-feira, as famílias dos tripulantes fizeram um ato na porta da sede oficial, para exigir que as autoridades busquem seus parentes.

"Mesmo que sejam os restos mortais, também é preciso que nos ajudem" a recuperá-los, disse, chorando, uma mulher que exibia a foto de seu companheiro, que identificou como Jesús Castro, 30 anos.

O dono da embarcação, Alejandro Flores, disse que, antes do incidente, o barco havia sido revistado por um membro da guarda-costeira equatoriana, que não encontrou "nenhuma ilegalidade". Ele disse que entre os desaparecidos estão seu filho e dois netos.