Pelo menos 12 mortos em bombardeios israelenses no centro de Beirute

Pelo menos 12 pessoas morreram e 41 ficaram feridas nesta quarta-feira (18) em ataques aéreos israelenses no coração de Beirute, um dos epicentros da guerra regional que assola o país em torno do Irã, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Uma das vítimas fatais é um executivo da Al Manar TV, canal do movimento pró-iraniano Hezbollah, que abriu uma frente de batalha com Israel em 2 de março, 48 horas após o início dos ataques israelenses-americanos contra o Irã. Mohammad Sherri dirigia programas políticos, confirmou o canal.

Três bairros da capital foram atingidos, segundo correspondentes da AFP. No bairro de Bashura, onde os israelenses avisaram previamente sobre o ataque, um prédio foi atingido e reduzido a escombros.

"Eram quatro da manhã, estávamos dormindo", disse à AFP Sarah Saleh, de 29 anos. "Fugimos de pijama e fomos para uma praça no centro da cidade".

O Exército atacou outros dois bairros vizinhos, desta vez sem aviso prévio. Um dos bombardeios teve como alvo um prédio que abriga uma filial da empresa financeira Al Qard al Hasan, ligada ao movimento pró-iraniano Hezbollah.

O partido político-milícia arrastou o Líbano para a guerra regional que começou em 28 de fevereiro em torno do Irã, que iniciou os disparos contra Israel.

O Hezbollah faz parte do chamado "Eixo da Resistência" promovido pela República Islâmica desde a década de 1980, uma rede de grupos armados hostis a Israel.

Israel respondeu com uma ampla campanha de ataques aéreos no sul e leste do Líbano e na capital, e também com operações terrestres "limitadas" na região sul do país, um histórico reduto do Hezbollah.

Os bombardeios mataram pelo menos 912 pessoas, incluindo 111 crianças, segundo as autoridades libanesas, e forçaram mais de um milhão de pessoas a fugir.

- Mais ataques no sul e no leste -

Em Sidon, uma importante cidade no sul do Líbano, duas pessoas morreram em um ataque a um veículo. Uma delas era socorrista, segundo o Ministério da Saúde.

Mais ao sul, uma ordem de evacuação israelense provocou pânico na cidade de Tiro, cujas ruínas são Patrimônio Mundial da Unesco.

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira que havia "iniciado ataques a alvos terroristas do Hezbollah" na região de Tiro, "em resposta ao lançamento de foguetes contra o Estado de Israel".

As pessoas fugiram à noite em meio a enormes congestionamentos, disse à AFP Bilal Kashmar, coordenador de imprensa da unidade de gerenciamento de desastres de Tiro. A cidade portuária abriga cerca de 11.000 deslocados da região, afirmou.

Aviões israelenses também bombardearam o leste do Líbano, outro reduto do Hezbollah, informou a agência de notícias estatal ANI.

Quatro pessoas morreram em um ataque à cidade de Baalbek e outras quatro na cidade de Yohmor. Um correspondente da AFP em Baalbek viu um prédio residencial de dois andares completamente destruído.

O Hezbollah afirmou na terça-feira ter lançado foguetes e mísseis contra 12 cidades e bases militares israelenses.