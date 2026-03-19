Passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e Egito, reabre para um pequeno número de pessoas

A passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e Egito, foi reaberta nesta quinta-feira (19) pela primeira vez desde que Israel fechou o ponto em 28 de fevereiro, quando lançou ataques conjuntos com os Estados Unidos contra o Irã, informou a imprensa egípcia.

A emissora Al-Qahera News, próxima dos serviços de inteligência egípcios, anunciou que a passagem foi reaberta "nos dois sentidos" e divulgou imagens de um pequeno número de palestinos se preparando para seguir do Egito até Gaza.

As imagens também mostram várias ambulâncias que aguardavam para receber pacientes que saíam da Faixa de Gaza.

Um funcionário do Crescente Vermelho egípcio disse à AFP, sob a condição de anonimato, que a abertura da passagem de fronteira permitirá que pacientes palestinos entrem no Egito e que palestinos bloqueados retornem para Gaza.

Israel anunciou que Rafah seria reaberta na quarta-feira, mas o prazo não foi cumprido.

O governo israelense informou que as passagens seriam retomadas em coordenação com o Egito, com a aprovação das forças de segurança do país, e seriam monitoradas pela missão fronteiriça da União Europeia.

A UE enviou em fevereiro uma missão de assistência fronteiriça a Rafah.

Aqueles que entrarem em Gaza deverão ser submetidos a uma revisão adicional por parte do Exército israelense, informou o COGAT, órgão do Ministério da Defesa responsável por assuntos civis nos territórios palestinos.

Rafah foi tomada pelas forças israelenses há quase dois anos, durante a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, e foi reaberta brevemente em 2 de fevereiro para um trânsito limitado.

Contudo, a passagem foi novamente fechada em 28 de fevereiro, quando começaram os ataques contra o Irã que desencadearam a atual guerra no Oriente Médio.