Paquistão nega ter atacado clínica de reabilitação no Afeganistão

As acusações do Afeganistão de que o Paquistão atacou deliberadamente uma clínica de reabilitação para dependentes químicos são "completamente infundadas", afirmou o ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, nesta terça-feira (17).

"Nenhum hospital, centro de reabilitação ou instalação civil foi alvo de ataques", escreveu Tarar na rede X, contradizendo o Afeganistão, que relatou pelo menos 400 mortos e mais de 200 feridos em um ataque paquistanês na noite de segunda-feira contra um hospital em Cabul.

O Paquistão realizou seis ataques "precisos, deliberados e profissionais" na noite de segunda-feira em Cabul e na província fronteiriça oriental de Nangarhar, como parte da "guerra em curso de Islamabad contra o terrorismo" para interromper as operações de milicianos em território paquistanês, acrescentou Tarar.