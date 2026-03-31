Paquistão e China apresentam iniciativa de cinco pontos para encerrar guerra no Oriente Médio

A China e o Paquistão concordaram em divulgar uma proposta de cinco pontos com o objetivo de restaurar a paz no Oriente Médio após um mês de guerra.

A proposta prevê cessação imediata das hostilidades, início das negociações de paz o mais breve possível, garantia da segurança de alvos não militares, garantia da segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz e canais subjacentes e respeito à primazia da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo documento publicado pelo ministério de Relações Exteriores paquistanês.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu nesta terça-feira, 31, seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, e ambos concordaram com os cinco pontos.

A mídia estatal chinesa e o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão anunciaram o acordo.

Ambos os países apelaram a todas as partes para que sigam as propostas, mas não mencionaram quaisquer outras medidas concretas.

Dar viajou a Pequim, visto que o Paquistão tem atuado como mediador entre o Irã e os Estados Unidos. O país do sul da Ásia está utilizando suas relações relativamente boas com Washington e Teerã para tentar ajudar a pôr fim à guerra.