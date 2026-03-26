Paquistão anuncia negociações indiretas entre EUA e Irã para pôr fim à guerra

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, confirmou nesta quinta-feira, 26, que negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã estão sendo realizadas para pôr fim à guerra.

"Conversas indiretas entre os EUA e o Irã estão ocorrendo por meio de mensagens retransmitidas pelo Paquistão", escreveu Dar em publicação no X.

Ele afirmou ainda que o Egito e a Turquia, assim como outros países, estão trabalhando para apoiar as negociações.

O comentário marca a primeira vez que Islamabad reconheceu publicamente ser o canal pelo qual os dois países estavam negociando. Na semana passada, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou que seu país estava pronto para "facilitar negociações significativas e conclusivas" para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Também nesta quinta-feira, o presidente Donald Trump sugeriu que os líderes iranianos dialoguem "antes que seja tarde demais, porque uma vez que isso aconteça, NÃO HÁ VOLTA".