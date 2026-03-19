Países da Europa e da Ásia se declaram "dispostos a contribuir" para a segurança do Estreito de Ormuz

Em tempos normais, 20% do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos a nível mundial passam pela região. SAHAR AL ATTAR / AFP

Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Japão e Países Baixos condenaram nesta quinta-feira (19) as recentes represálias iranianas contra infraestruturas energéticas no Golfo Pérsico. Os países ainda se declararam "dispostos a contribuir" para a segurança no Estreito de Ormuz — fechado por Teerã como represália aos ataques de Estados Unidos e Israel.

"Pedimos uma moratória imediata e geral sobre os ataques a infraestruturas civis, em particular as instalações de petróleo e de gás. Nos declaramos dispostos a contribuir aos esforços necessários para garantir a segurança da passagem pelo Estreito de Ormuz", indicaram os seis países em um comunicado conjunto.

Normalmente, 20% do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos a nível mundial passam por este local.

Ataques e represálias

O fechamento da faixa de mar por parte do Irã, em represália aos ataques dos Estados Unidos e de Israel (em curso desde 28 de fevereiro), aumentou os problemas logísticos e de abastecimento e elevou o preço do barril de petróleo bruto para mais de US$ 110 (cerca de R$ 573).

Na quarta-feira (18), o exército israelense atacou o grande campo de gás de South Pars-North Dome, compartilhado por Irã e Catar. É a maior reserva de gás conhecida do mundo e fornece quase 70% do gás natural doméstico da república islâmica. Em represália, o Irã atacou Ras Laffan, no Catar, o maior complexo industrial e porto de exportação de gás natural liquefeito (GNL) do mundo.