Outras três jogadoras de futebol iranianas renunciam ao asilo na Austrália e retornam ao país

Três jogadoras de futebol iranianas que haviam recebido asilo na Austrália mudaram de ideia e decidiram retornar ao Irã, disse o secretário do Interior australiano, Tony Burke, neste domingo (15, sábado no Brasil).

"Durante a noite, três integrantes da seleção feminina de futebol do Irã decidiram se juntar ao restante da equipe em sua viagem de volta ao Irã", disse Burke em um comunicado.

Outra integrante da equipe que buscava asilo mudou de ideia no início da semana e deixou o país, restando apenas três das sete solicitantes de asilo da equipe na Austrália.