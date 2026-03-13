Otan intercepta 3º míssil iraniano a entrar no espaço aéreo da Turquia desde início da guerra

Um míssil balístico disparado do Irã que entrou no espaço aéreo da Turquia foi interceptado por sistemas de defesa aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) posicionados no Mediterrâneo Oriental, informou o Ministério da Defesa turco. É o terceiro míssil interceptado pela aliança militar desde o início das hostilidades entre os EUA, Israel e o país persa.

Segundo comunicado, o projétil foi neutralizado por elementos de defesa antimísseis da Otan, no terceiro incidente desse tipo desde o início do conflito regional. Moradores da cidade de Adana relataram uma forte explosão durante a madrugada e sirenes na base aérea de Incirlik, utilizada por forças dos EUA. Não houve registro de vítimas.

O ministério afirmou que "todas as medidas necessárias estão sendo tomadas com determinação e sem hesitação contra qualquer ameaça dirigida ao território e ao espaço aéreo do nosso país". A pasta acrescentou que o episódio está sendo discutido com o país envolvido "para esclarecer todos os seus aspectos".

Ancara também disse que acompanha de perto a evolução da situação regional, ressaltando que a segurança nacional permanece como prioridade.