Oscar: últimas novidades

Bem-vindos à noite do Oscar!

A AFP traz as últimas notícias da 98ª edição do Oscar, um evento repleto de estrelas em Hollywood.

Após o tapete vermelho, onde as maiores estrelas exibiram seus melhores trajes para a noite mais glamourosa do ano na indústria cinematográfica, o apresentador Conan O'Brien deu início ao evento principal com uma apresentação humorística destacando os melhores filmes da noite.

Aqui está o que você precisa saber:

O primeiro número musical da noite recriou uma cena extraordinária do filme com o maior número de indicações, "Pecadores", uma montagem que traça a história da música negra desde a África Ocidental até o Delta Blues e o hip-hop.

A apresentação contou com estrelas do drama de vampiros ambientado no sul segregado dos Estados Unidos, juntamente com colaboradores como os cantores Shaboozey e Brittany Howard.

Também marcou presença a superestrela da dança clássica Misty Copeland, que prestou homenagem à excelência negra apesar de ter passado recentemente por uma cirurgia de no quadril.

A presença dela no palco serviu, coincidentemente, como mais uma alfinetada no indicado a Melhor Ator, Timothée Chalamet, que esteve no centro das atenções por comentários que fez sobre ópera e balé.

Copeland disse recentemente em um evento que ele "não seria ator nem teria as oportunidades que tem como astro de cinema se não fosse pela ópera e pelo balé e sua relevância nesse meio. Portanto, todas essas mídias têm seu lugar e não devemos compará-las".

A ex-editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, e a vencedora do Oscar, Anne Hathaway, apresentaram os prêmios de Melhor Figurino e Melhor Maquiagem - ambos conquistados por "Frankenstein" - em um momento bem-humorado que também serviu como promoção para o filme "O Diabo Veste Prada 2", com estreia prevista para este ano.

O'Brien usou seu monólogo de abertura para alfinetar Chalamet, indicado a Melhor Ator pelo filme de ação sobre tênis de mesa "Marty Supreme".

"A segurança está extremamente reforçada esta noite", disse o comediante, no que inicialmente pareceu ser uma referência às medidas de segurança reforçadas no evento devido ao conflito em curso entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"Me disseram que há preocupações sobre possíveis ataques da comunidade da ópera e do balé", brincou O'Brien, antes da câmera mostrar Chalamet rindo.

"Eles só estão bravos porque você deixou o jazz de fora", acrescentou.

Ao lado de Chalamet estava sua parceira, Kylie Jenner, que optou por não desfilar no tapete vermelho, mas apareceu com um deslumbrante vestido vermelho.

Amy Madigan ganhou o primeiro prêmio da noite por seu papel como a malévola praticante de vodu Tia Gladys no filme de terror de sucesso "A Hora do Mal", prêmio que aceitou com uma gargalhada.

A atriz de 75 anos disse que, durante toda a campanha do Oscar, foi questionada sobre como a premiação deste ano diferia de sua experiência como indicada quatro décadas atrás.

"O que é diferente é que eu tenho este homenzinho dourado!", exclamou, admirando sua estatueta.

Enquanto isso, o grande sucesso da Netflix, "Guerreiras do K-Pop", levou para casa o prêmio de Melhor Filme de Animação.

"Para aqueles que se parecem comigo, eu sinto muito por termos demorado tanto para nos vermos em um filme como este", disse a criadora e codiretora Maggie Kang, no palco, emocionando a plateia. "Este filme é para a Coreia e para os coreanos do mundo todo".

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, cujo filme "O Agente Secreto" foi indicado a quatro prêmios, incluindo o de Melhor Filme, disse à AFP que a noite foi "a conclusão de um momento de muito trabalho e muita alegria".

O ator sueco Stellan Skarsgård, estrela de "Valor Sentimental", descreveu seu papel como um diretor famoso tentando se reconectar com suas filhas distantes como "um dos melhores papéis que já tive".

Jessie Buckley, favorita ao prêmio de Melhor Atriz por seu papel em "Hamnet", disse que a noite foi "impressionante".

"Quando você está crescendo, nunca imagina que isso vai se tornar algo real", disse a artista irlandesa no tapete vermelho, usando um vestido Chanel feito sob medida em tons de rubi e rosa.