Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Ataques iranianos contra Israel -

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira que estava respondendo a ataques com mísseis iranianos que, segundo os serviços de emergência, deixaram seis pessoas levemente feridas e provocaram danos.

Sirenes de alerta foram acionadas no centro do país, em algumas áreas de Jerusalém e na Cisjordânia ocupada.

"Os sistemas de defesa foram acionados para interceptar a ameaça", afirmou o Exército em um comunicado, mais de 14 horas após o último ataque relatado.

- Drones e mísseis contra o Golfo -

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na queda de destroços de um míssil interceptado nas imediações de Abu Dhabi, informou nesta quinta-feira o governo da capital dos Emirados Árabes Unidos.

Arábia Saudita e Kuwait também relataram novos ataques.

- "Não há estratégia", diz o ministro da Defesa da Alemanha -

"Não queremos ser arrastados para esta guerra", afirmou o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, durante uma visita à Austrália.

"O que mais me preocupa nesta guerra é que não houve consultas, não há uma estratégia, não há um objetivo claro e, o pior do meu ponto de vista, é que não há uma estratégia de saída", afirmou.

- Ataques israelenses em "larga escala" no Irã -

O Exército israelense anunciou "uma série de ataques em larga escala contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em vários locais do país", no 27º dia da guerra no Oriente Médio.

A agência de notícias iraniana Fars informou no Telegram que duas áreas residenciais da cidade central de Isfahan foram atingidas.

- China vê "sinais" iranianos a favor de diálogo -

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, afirmou que "tanto os Estados Unidos como o Irã enviaram sinais a favor das negociações, o que permite entrever um raio de esperança para a paz", durante uma conversa telefônica com seu homólogo egípcio, Badr Abdelatty.

"A comunidade internacional deve incentivar ativamente as partes em conflito a iniciar um diálogo", afirmou, segundo um comunicado de seu gabinete.

- Negociadores iranianos temem ser "assassinados por sua própria gente", diz Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na quarta-feira que o Irã deseja um acordo, mas que os líderes iranianos responsáveis por "negociar" com Washington temem ser "assassinados".

"Eles estão negociando e querem muito chegar a um acordo, mas têm medo de dizê-lo, porque temem ser assassinados por sua própria gente", disse o presidente americano durante um jantar com congressistas republicanos.

- Irã diz que "não tem a intenção de negociar" -

O Irã "não tem a intenção de negociar, e sim de seguir resistindo", afirmou na noite de quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, sobre as conversações mencionadas por Trump nos últimos dois dias.

Que os Estados Unidos "falem de negociações agora é um reconhecimento de derrota" por parte de Washington, avaliou o chefe da diplomacia iraniana em declarações à televisão estatal.

- Kuwait prende seis pessoas vinculadas ao Hezbollah libanês -

O Ministério do Interior do Kuwait anunciou a detenção de seis pessoas vinculadas ao movimento libanês pró-iraniano Hezbollah, acusadas de planejar "assassinatos" no emirado.

- Ormuz está "fechado apenas para os inimigos", diz chanceler do Irã -

Abbas Araghchi afirmou que o Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica para o trânsito internacional de hidrocarbonetos, está "fechado apenas para os inimigos". Ele acrescentou que o Exército iraniano já havia "garantido uma passagem segura" aos navios dos países amigos.

- Washington afirma que "negociações continuam" com o Irã -

Com o Irã, as "negociações continuam, são produtivas", afirmou a Casa Branca, desmentindo uma estagnação das conversações.

"Se o Irã não aceitar a realidade do momento atual, se não entender que foi derrotado militarmente (...), o presidente Trump garantirá que receba golpes mais duros do que quaisquer que já tenha recebido antes", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

- Irã rejeita plano americano, afirma TV estatal -

Teerã rejeitou, segundo a televisão estatal, o plano americano de 15 pontos que pretende encerrar a guerra, um documento transmitido pelo Paquistão, que atua como mediador.

O embaixador do Irã em Islamabad afirmou que não houve nenhuma discussão entre Washington e Teerã para alcançar a paz.

- Japão inicia nova liberação de reservas estratégicas -

O Japão anunciou que começou a liberar outra parte de suas reservas estratégicas de petróleo, em uma tentativa de conter o impacto da alta de preços provocada pela guerra no Oriente Médio no país.