Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:
- Ataques iranianos contra Israel -
O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira que estava respondendo a ataques com mísseis iranianos que, segundo os serviços de emergência, deixaram seis pessoas levemente feridas e provocaram danos.
Sirenes de alerta foram acionadas no centro do país, em algumas áreas de Jerusalém e na Cisjordânia ocupada.
"Os sistemas de defesa foram acionados para interceptar a ameaça", afirmou o Exército em um comunicado, mais de 14 horas após o último ataque relatado.
- Drones e mísseis contra o Golfo -
Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na queda de destroços de um míssil interceptado nas imediações de Abu Dhabi, informou nesta quinta-feira o governo da capital dos Emirados Árabes Unidos.
Arábia Saudita e Kuwait também relataram novos ataques.
- "Não há estratégia", diz o ministro da Defesa da Alemanha -
"Não queremos ser arrastados para esta guerra", afirmou o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, durante uma visita à Austrália.
"O que mais me preocupa nesta guerra é que não houve consultas, não há uma estratégia, não há um objetivo claro e, o pior do meu ponto de vista, é que não há uma estratégia de saída", afirmou.
- Ataques israelenses em "larga escala" no Irã -
O Exército israelense anunciou "uma série de ataques em larga escala contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em vários locais do país", no 27º dia da guerra no Oriente Médio.
A agência de notícias iraniana Fars informou no Telegram que duas áreas residenciais da cidade central de Isfahan foram atingidas.
- China vê "sinais" iranianos a favor de diálogo -
O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, afirmou que "tanto os Estados Unidos como o Irã enviaram sinais a favor das negociações, o que permite entrever um raio de esperança para a paz", durante uma conversa telefônica com seu homólogo egípcio, Badr Abdelatty.
"A comunidade internacional deve incentivar ativamente as partes em conflito a iniciar um diálogo", afirmou, segundo um comunicado de seu gabinete.
- Negociadores iranianos temem ser "assassinados por sua própria gente", diz Trump -
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na quarta-feira que o Irã deseja um acordo, mas que os líderes iranianos responsáveis por "negociar" com Washington temem ser "assassinados".
"Eles estão negociando e querem muito chegar a um acordo, mas têm medo de dizê-lo, porque temem ser assassinados por sua própria gente", disse o presidente americano durante um jantar com congressistas republicanos.
- Irã diz que "não tem a intenção de negociar" -
O Irã "não tem a intenção de negociar, e sim de seguir resistindo", afirmou na noite de quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, sobre as conversações mencionadas por Trump nos últimos dois dias.
Que os Estados Unidos "falem de negociações agora é um reconhecimento de derrota" por parte de Washington, avaliou o chefe da diplomacia iraniana em declarações à televisão estatal.
- Kuwait prende seis pessoas vinculadas ao Hezbollah libanês -
O Ministério do Interior do Kuwait anunciou a detenção de seis pessoas vinculadas ao movimento libanês pró-iraniano Hezbollah, acusadas de planejar "assassinatos" no emirado.
- Ormuz está "fechado apenas para os inimigos", diz chanceler do Irã -
Abbas Araghchi afirmou que o Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica para o trânsito internacional de hidrocarbonetos, está "fechado apenas para os inimigos". Ele acrescentou que o Exército iraniano já havia "garantido uma passagem segura" aos navios dos países amigos.
- Washington afirma que "negociações continuam" com o Irã -
Com o Irã, as "negociações continuam, são produtivas", afirmou a Casa Branca, desmentindo uma estagnação das conversações.
"Se o Irã não aceitar a realidade do momento atual, se não entender que foi derrotado militarmente (...), o presidente Trump garantirá que receba golpes mais duros do que quaisquer que já tenha recebido antes", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.
- Irã rejeita plano americano, afirma TV estatal -
Teerã rejeitou, segundo a televisão estatal, o plano americano de 15 pontos que pretende encerrar a guerra, um documento transmitido pelo Paquistão, que atua como mediador.
O embaixador do Irã em Islamabad afirmou que não houve nenhuma discussão entre Washington e Teerã para alcançar a paz.
- Japão inicia nova liberação de reservas estratégicas -
O Japão anunciou que começou a liberar outra parte de suas reservas estratégicas de petróleo, em uma tentativa de conter o impacto da alta de preços provocada pela guerra no Oriente Médio no país.
* AFP