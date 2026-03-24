Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Ao menos 15 ex-paramilitares mortos no Iraque -

Um "ataque americano" no oeste do Iraque matou 15 combatentes das Forças de Mobilização Popular (Hashd al-Shaabi), segundo um balanço atualizado divulgado por esta aliança de ex-paramilitares que inclui grupos pró-Irã.

Entre as vítimas está "o comandante de operações da (província de) Al Anbar para o Hashd al-Shaabi, Saad Dawai", afirmou a aliança, integrada às forças oficiais do Estado iraquiano, mas cujos grupos armados são conhecidos por atuar por conta própria.

- Explosões e seis feridos em Tel Aviv -

Seis pessoas ficaram levemente feridas na manhã de terça-feira em Tel Aviv, onde foram registradas explosões após um alerta de mísseis iranianos, informou o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O organismo divulgou vídeos de um edifício parcialmente destruído e de veículos em chamas.

A televisão estatal iraniana anunciou que Teerã lançou uma "nova onda de mísseis" contra Israel. Mais tarde, o Exército israelense informou que tentava interceptar os projéteis.

- Imprensa iraniana denuncia ataques contra instalações de energia -

Infraestruturas de energia do Irã foram atingidas por ataques aéreos israelenses e americanos, afirmou nesta terça-feira a agência oficial de notícias Fars, horas após a mudança inesperada de discurso do presidente Donald Trump, que anunciou a suspensão dos bombardeios contra as centrais da República Islâmica.

As instalações em Isfahan, no centro do país, sofreram "danos parciais" e um projétil atingiu as imediações de uma estação de processamento do gasoduto de Khorramshahr, no sudoeste, segundo a Fars.

- Dois mortos ao sudeste de Beirute -

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um ataque israelense contra a localidade de Bshamoun, ao sudeste de Beirute, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

- Sete ataques israelenses em Beirute -

Segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI, Israel executou sete ataques aéreos durante a noite contra alvos do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

- Cotação do petróleo supera 100 dólares -

O preço do petróleo Brent subiu nesta terça-feira e voltou a superar 100 dólares por barril, um dia após uma queda de mais de 10% provocada pelo anúncio de Trump de negociações com Teerã - a República Islâmica negou conversações.

Nas operações asiáticas, o Brent do Mar do Norte, referência internacional, subia 3,89%, a 103,83 dólares. O West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, disparava 3,89%, a 91,53 dólares.

- Von der Leyen pede o fim das hostilidades -

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu, durante uma visita à Austrália, o fim das hostilidades no Oriente Médio, ao destacar suas "consequências sobre os preços do gás e do petróleo".

- Novos ataques no Golfo -

A Arábia Saudita anunciou durante a madrugada de terça-feira que destruiu quase 20 drones no leste do país, sem revelar mais detalhes. O Exército do Kuwait anunciou respostas às "ameaças de drones e mísseis".

- Base síria atacada com mísseis lançados do Iraque -

O Exército da Síria informou na segunda-feira que uma de suas bases no nordeste do país foi alvo de um ataque com mísseis procedentes do vizinho Iraque. Uma fonte iraquiana afirmou que um grupo armado local estava por trás do ataque.

"Uma de nossas bases militares perto da localidade de Al Yarubiyah, na província de Hasaka, foi alvo de um ataque com mísseis", afirmou o Exército em um comunicado. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) relatou um ataque noturno contra a base de Jarab al Jir, na região de Rmeilan, perto de Hasaka.

- Netanyahu: Israel continuará ataques no Irã e Líbano -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou na segunda-feira que conversou com Donald Trump e que o presidente dos Estados Unidos acredita que as conquistas militares conjuntas podem ser traduzidas em um acordo negociado que proteja os interesses de Israel, mas prometeu prosseguir com os ataques.

"Continuamos os ataques, tanto no Irã como no Líbano", afirmou.