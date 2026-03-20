Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

- Detenção de reservista israelense suspeito de espionagem -

Um reservista do Exército israelense de 26 anos, que integrava o sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro, foi detido sob suspeita de espionagem a favor do Irã.

O reservista "manteve contatos com agentes de inteligência iranianos e, seguindo suas instruções, recebeu a missão de executar diversas tarefas de segurança, incluindo a transmissão de informações sensíveis relacionadas à segurança às quais tinha acesso no âmbito de suas funções", segundo a polícia israelense.

- Morte do porta-voz da Guarda Revoluciomária -

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou a morte de seu porta-voz, Ali Mohamad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer".

- Irã acusa Reino Unido de cumplicidade na "agressão" dos EUA e Israel -

O chanceler iraniano Abbas Araghchi denunciou, durante uma ligação telefônica com sua homóloga britânica Yvette Cooper, o uso por parte dos Estados Unidos de bases militares britânicas.

"Estas ações serão consideradas, sem dúvida, uma participação na agressão e ficarão registradas na história das relações entre os dois países", declarou Araghchi, segundo um comunicado de seu ministério.

- Bolsas europeias abrem em alta -

As Bolsas europeias abriram em alta nesta sexta-feira, após a estabilização dos preços da energia. Nas primeiras negociações, Paris subia 0,88%, Frankfurt 1,24%, Londres 0,53%, Madri 1,53% e Milão 1,06%.

- Irã diz que produção de mísseis "continua" -

Pouco antes do anúncio de sua morte, o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohamad Naini, afirmou que o país seguiu produzindo mísseis, apesar da guerra contra Israel e Estados Unidos.

"Nossa indústria de mísseis merece uma nota perfeita... e não há preocupação a este respeito, porque, mesmo em condições de guerra, continuamos com a produção de mísseis", anunciou o porta-voz da Guarda, segundo a agência de notícias Fars.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Irã não tem mais "a capacidade de enriquecer urânio", nem de "produzir mísseis balísticos".

- Sri Lanka nega autorização a aviões americanos -

O Sri Lanka negou autorização para que dois aviões americanos armados com mísseis utilizassem um aeroporto em seu território no período de 4 a 8 de março, para preservar sua neutralidade na guerra no Oriente Médio, anunciou o presidente Anura Kumara Dissanayake ao Parlamento.

- Bombardeios no sul do Líbano -

A agência de notícias libanesa NNA informou que bombardeios israelenses atingiram várias localidades no sul do país.

"Aviões de guerra inimigos israelenses atacaram durante o amanhecer cidades nos distritos de Tiro e Bint Jbeil", afirmou a agência, que também citou bombardeios contra outras cinco localidades no sul do país.

- Novo incêndio em refinaria do Kuwait -

Um incêndio foi declarado na refinaria de Mina Al Ahmadi, após um ataque com drones.

Várias unidades da refinaria, que pertence à empresa de petróleo nacional do Kuwait, foram paralisadas enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio.

- Ataques de mísseis e drones no Golfo -

As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait responderam a ataques com mísseis, informaram as autoridades dos países do Golfo.

O Ministério da Defesa saudita anunciou que interceptou e destruiu 10 aeronaves não tripuladas no leste do país e outra no norte, enquanto o Ministério do Interior do Bahrein informou que os estilhaços de uma "agressão iraniana" provocaram um incêndio em um armazém, que foi controlado e não provocou feridos.

- Detenções nos Emirados Árabes -

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos prenderam pelo menos cinco membros de uma "rede terrorista" vinculada ao Irã e ao grupo islamista libanês Hezbollah, informou a imprensa estatal.

O suposto grupo tentou uma "infiltração na economia nacional" como parte de "um plano estratégico estabelecido em coordenação com partes externas vinculadas ao Hezbollah e ao Irã", afirmou a agência oficial de notícias WAM, que citou o órgão de Segurança do Estado.

- Bombardeios israelenses em Teerã -

"O Exército israelense iniciou uma nova onda de ataques contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em Teerã", anunciaram as forças militares na plataforma de mensagens Telegram.