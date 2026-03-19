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Irã ataca setor energético do Golfo Pérsico; barril de petróleo volta a encostar em US$ 120

Ofensiva foi uma resposta ao bombardeio realizado por Israel ao complexo de South Pars, maior reserva de gás natural do mundo localizada no sul do território iraniano

AFP

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