Irã ataca setor energético do Golfo Pérsico; barril de petróleo volta a encostar em US$ 120

Teerã, capital iraniana, tem sido alvo constante de ataques dos EUA e de Israel. ATTA KENARE / AFP

A guerra no Oriente Médio entra em sua terceira semana sem qualquer perspectiva de cessar-fogo. Após os ataques israelenses ao território iraniano, Teerã elevou o tom e expandiu o conflito para além das fronteiras de Israel, atingindo diretamente o coração energético do Golfo Pérsico.

Militares iranianos anunciaram, nesta quinta-feira (19), uma ofensiva coordenada contra a infraestrutura de gás e petróleo da região. O movimento ocorre em retaliação a ataques de Israel contra o complexo de South Pars, o maior campo de gás natural do mundo, localizado no sul do território iraniano. O Irã compartilha a reserva no Golfo Pérsico com o Catar.

Fontes diplomáticas afirmam que o ataque israelense foi decidido junto com a Casa Branca, para pressionar o Irã a reabrir o Estreito de Ormuz.

Cotação do pétroleo

Em razão dessa série de ataques na região, o preço do barril de petróleo subiu novamente. Às 9h35min GMT (6h35min de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte subia 9,92%, a US$ 118,03, pouco depois de avançar mais de 10%. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, subia 2,59%, a US$ 98,81.

Ataques atingem gigantes do setor no Kuwait e Emirados Árabes

A ofensiva iraniana desta quinta-feira teve como alvos principais instalações vitais de exportação e processamento.

Kuwait: o governo confirmou que uma segunda refinaria está em chamas. Mais cedo, a Kuwait Petroleum Corporation já havia relatado um incêndio de pequena escala após um drone atingir a refinaria de Mina al-Ahmadi.

o governo confirmou que uma segunda refinaria está em chamas. Mais cedo, a Kuwait Petroleum Corporation já havia relatado um incêndio de pequena escala após um drone atingir a refinaria de Mina al-Ahmadi. Emirados Árabes Unidos: em Abu Dhabi, as operações na instalação de gás de Habshan foram suspensas após a queda de destroços de um míssil interceptado. O campo de petróleo de Bab também foi alvo de tentativas de ataque. Não há registro de feridos nestas localidades.

em Abu Dhabi, as operações na instalação de gás de Habshan foram suspensas após a queda de destroços de um míssil interceptado. O campo de petróleo de Bab também foi alvo de tentativas de ataque. Não há registro de feridos nestas localidades. Catar: a área industrial de Ras Laffan, que abriga uma das maiores estruturas de gás natural do mundo, foi atingida por mísseis. O governo catari confirmou danos extensos e incêndios no local, embora não haja vítimas reportadas.

Trump ameaça destruir campos de gás do Irã

Donald Trump ameaçou destruir os campos de gás iranianos se Teerã prosseguir com os ataques contra o Catar, o segundo maior exportador mundial de gás natural liquefeito.



Condenação internacional

O Ministério das Relações Exteriores do Catar emitiu uma nota condenando os ataques contra Arábia Saudita, Emirados e seu próprio território.

Tel Aviv sob alerta máximo

Irã tem disparado mísseis contra Israel. Ilia YEFIMOVICH / AFP

Enquanto o Golfo queima, as cidades israelenses continuam sob fogo constante. Explosões foram ouvidas na manhã desta quinta-feira em Tel Aviv, logo após o acionamento de alertas de mísseis.

A cidade tornou-se alvo quase diário. Na última quarta-feira (18), o uso de bombas de fragmentação por parte do Irã atingiu um edifício residencial em um subúrbio da capital, resultando na morte de um casal de idosos.



