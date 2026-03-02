Oriente Médio: guerra avança e inclui grupos apoiados pelo Irã, que descarta diálogo com os EUA

O Irã e milícias apoiadas pelo regime dispararam mísseis contra Israel e países árabes aliados dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 2. Em meio à troca de fogo, o principal oficial de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, declarou no X: "não negociaremos com os Estados Unidos".

No Iraque, uma milícia pró-Irã reivindicou um ataque de drone contra tropas americanas no Aeroporto de Bagdá. Já o Chipre confirmou que um drone atingiu uma base do Reino Unido.

No Líbano, o Hezbollah disse ter disparado mísseis em direção a Israel, no primeiro ataque reivindicado pelo grupo em mais de um ano. Não houve relatos de feridos ou danos, e Israel disse ter interceptado um projétil, enquanto vários outros caíram em áreas abertas. Israel retaliou com ataques a Beirute e outras regiões do Líbano. Fonte: Associated Press.