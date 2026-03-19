Operação da Marinha deixa 11 mortos no México

Onze supostos criminosos morreram nesta quinta-feira (19) em uma operação da Marinha do México no estado de Sinaloa, berço do cartel de mesmo nome e imerso em uma guerra com outra organização do narcotráfico que já deixou dezenas de mortos, informou o governo mexicano.

A Marinha fez buscas em domicílios relacionados com a organização de Ismael "El Mayo" Zambada, que está preso nos Estados Unidos, informou a Secretaria de Segurança Pública. O grupo trava uma disputa com o liderado pelos filhos de Joaquín "Chapo" Guzmán, também preso nesse país.

Os efetivos foram recebidos a tiros quando chegaram a uma das residências. "Como resultado destes fatos, de forma preliminar, 11 agressores vinculados ao mesmo grupo criminoso perderam a vida", detalhou a secretaria. Segundo essa dependência, também foi detido na operação um integrante da facção de Mayo Zambada.

A ação aconteceu quase um mês após forças federais matarem Nemesio Oseguera "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), uma das maiores organizações criminosas do México. Tanto o Cartel de Sinaloa quanto o CJNG são considerados pelos Estados Unidos organizações terroristas.

O México aumentou as prisões de criminosos e apreensões de drogas, em meio à pressão do governo dos Estados Unidos para deter o narcotráfico, principalmente de fentanil.