OpenAI suspende planos de lançar chatbot de conteúdo erótico

A OpenAI suspendeu indefinidamente seus planos de lançar um chatbot de conteúdo sexual explícito, informou a empresa nesta quinta-feira (26), em meio às crescentes preocupações sobre os riscos sociais e de reputação de colocar no mercado um produto desse tipo.

A decisão, divulgada primeiro pelo Financial Times, ocorre enquanto o gigante da inteligência artificial (IA) busca se desfazer de projetos secundários para manter sua liderança neste setor altamente competitivo.

A função de conteúdo explícito, conhecida internamente como "modo Citron", gerou críticas, segundo o FT.

Alguns funcionários questionaram se o produto era compatível com a missão da empresa de garantir que sua tecnologia beneficie a humanidade.

Os investidores, por sua vez, manifestaram preocupação com possíveis riscos de reputação em comparação ao benefício comercial.

A OpenAI anunciou no ano passado que afrouxaria as restrições sobre seu chatbot ChatGPT, incluindo a autorização de conteúdo erótico para usuários adultos verificados. A empresa descreveu a medida como um passo para "tratar usuários adultos como adultos".

O cancelamento do plano ocorre na mesma semana em que a OpenAI anunciou o encerramento de seu aplicativo de criação de vídeos Sora, acusado de desencadear uma enxurrada de conteúdo de IA de baixo valor agregado online.

Esses anúncios chegam ainda em um momento delicado para o setor de tecnologia, com a Meta e outras redes sociais enfrentando uma onda de processos e regulamentações devido ao impacto de suas plataformas sobre menores de idade.

A empresa rival de inteligência artificial de Elon Musk enfrentou condenação global no ano passado depois que seu chatbot Grok foi usado para gerar imagens sexuais falsas de pessoas reais, incluindo menores de idade.