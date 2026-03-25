ONU pede que Líbano não se torne a próxima Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quarta-feira (25) que o Líbano não sofra o mesmo destino de Gaza devido ao conflito entre Israel e o Hezbollah.

"O modelo de Gaza não deve ser replicado no Líbano", disse Guterres a jornalistas, referindo-se ao território palestino devastado após anos de guerra.

Ele instou o Hezbollah, apoiado pelo Irã, a cessar os ataques contra Israel e pediu que o exército israelense encerre suas operações no Líbano, que têm afetado desproporcionalmente os civis.