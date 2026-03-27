ONU lança grupo de trabalho para ajudar trânsito de fertilizantes pelo Estreito de Ormuz

O secretário-geral da ONU, António Guterres, implementou um grupo de trabalho para ajudar a garantir a passagem de fertilizantes pelo Estreito de Ormuz, anunciou seu porta-voz nesta sexta-feira (27).

"Enquanto o conflito no Oriente Médio se desenvolve e ameaça se intensificar, as interrupções do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz podem gerar efeitos em cadeia que vão afetar as necessidades humanitárias e a produção agrícola nos próximos meses", disse Stephane Dujarric.

Uma "ação imediata é essencial para mitigar essas consequências", acrescentou.

O "grupo de trabalho especializado" ficará encarregado de "desenvolver e propor mecanismos técnicos" que "facilitem o comércio de fertilizantes, incluindo a circulação das matérias-primas relacionadas" através do estreito.

O grupo inclui representantes de diferentes agências internacionais e vai trabalhar "em estreita consulta" com Estados-membros relevantes da ONU.

Dujarric destacou que o secretário-geral havia conversado recentemente por telefone com funcionários de Irã, Estados Unidos, Paquistão, Egito e Bahrein.

A criação do grupo de trabalho coincide com o início da temporada de semeadura -- que requer o uso de fertilizantes -- em muitas das principais regiões agrícolas do mundo.