ONU declara tráfico de escravos 'o crime mais grave contra a humanidade'

A Assembleia Geral da ONU declarou nesta quarta-feira (25) o tráfico de escravos africanos como "o crime mais grave contra a humanidade", uma causa defendida por Gana, que espera abrir caminho para a cura e possíveis reparações.

A resolução foi adotada sob aplausos com 123 votos a favor, três contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) e 52 abstenções (entre elas o Reino Unido e os Estados-membros da União Europeia).

O texto declarou "o tráfico de africanos escravizados e a escravização coisificada e racializada de africanos como o crime mais grave contra a humanidade".

Também destacou o legado da escravidão por meio da "persistência da discriminação racial e do neocolonialismo" na sociedade atual.

"Foi um crime contra a humanidade que atacou o próprio núcleo da condição humana, destruiu famílias e devastou comunidades", disse António Guterres, secretário-geral da ONU.

O presidente de Gana, John Mahama, compareceu à sede das Nações Unidas para apoiar a votação. Mahama é um dos principais defensores de medidas de reparação pela escravidão na União Africana.

"A adoção desta resolução serve como uma garantia contra o esquecimento", disse o líder africano.

A resolução, além do reconhecimento, solicitou às nações envolvidas no tráfico de escravos que participem de processos de justiça restaurativa.