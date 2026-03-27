ONU alerta para risco real de 'catástrofe humanitária' no Líbano

Após quase um mês de guerra no Oriente Médio, o Líbano enfrenta uma profunda crise humanitária que pode transformar-se em uma catástrofe, alertou nesta sexta-feira (27) a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

O país foi arrastado para o conflito em 2 de março, quando o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah atacou Israel para vingar a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, no primeiro dia de ataques israelenses e americanos.

Os militares israelenses responderam com ataques aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, onde buscam ocupar uma vasta área.

Desde aquele 2 de março, mais de um milhão de pessoas - um quinto da população do Líbano - foram forçadas a fugir de suas casas.

"A situação permanece extremamente preocupante, e o risco de uma catástrofe humanitária... é real", disse à imprensa em Genebra, a partir de Beirute, Karolina Lindholm Billing, representante da ACNUR no Líbano.